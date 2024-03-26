Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска возможно незаконно купить во многих частях мир. Об этом передает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

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По итогам собственного расследования агентство утверждает, что на черном рынке незаконно продаются комплекты Starlink.

«То, как их перевозят контрабандой, а также явная доступность Starlink на черном рынке, указывает, что их злонамеренное использование — это систематическая глобальная проблема», — подчеркивается в публикации.

В частности, Starlink можно купить в Судане, где их применяют противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. Их также продают в Венесуэле, находящейся под американскими санкциями.

Ранее в США начали проверку SpaceX из-за якобы применения Starlink армией России. Расследование инициировали демократы Палаты представителей Конгресса США.