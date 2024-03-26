Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

СМИ: интернет-терминалы Starlink можно незаконно купить по всему миру
Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX можно незаконно приобрести там, где они официально не продаются или не работают. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство выявило многочисленные примеры незаконной продажи и активации терминалов. В публикации отмечается, что контрабанда устройств системы Starlink и их злонамеренное использование — «систематическая глобальная проблема».
Неназванные западные дипломаты отметили, что терминалы можно приобрести в Судане, где ими пользуются противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. Суданские предприниматели регистрируют их в Дубае, после чего перевозят в Уганду, откуда доставляют в Судан. По словам одного из торговцев, люди готовы платить за интернет 2-3 доллара в час и это «хороший бизнес».
Схожая ситуация в ЮАР. Власти страны пока не одобрили использование Starlink, однако благодаря группам в соцсетях, где продавцы предлагают активированные в Мозамбике устройства, торговля «процветает».
В публикации отмечается, что если даже SpaceX блокирует незаконные терминалы, то их перерегистрируют их в других странах и активируют повторно. По словам американского чиновника из правительства США, администрация президента США Джо Байдена может ужесточить экспортный контроль, чтобы терминалы на попадали «в руки врагов Америки».