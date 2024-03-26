Стало известно о продаже терминалов Starlink на черном рынке

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX можно незаконно приобрести там, где они официально не продаются или не работают. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Агентство выявило многочисленные примеры незаконной продажи и активации терминалов. В публикации отмечается, что контрабанда устройств системы Starlink и их злонамеренное использование — «систематическая глобальная проблема».

Неназванные западные дипломаты отметили, что терминалы можно приобрести в Судане, где ими пользуются противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. Суданские предприниматели регистрируют их в Дубае, после чего перевозят в Уганду, откуда доставляют в Судан. По словам одного из торговцев, люди готовы платить за интернет 2-3 доллара в час и это «хороший бизнес».

Схожая ситуация в ЮАР. Власти страны пока не одобрили использование Starlink, однако благодаря группам в соцсетях, где продавцы предлагают активированные в Мозамбике устройства, торговля «процветает».

В публикации отмечается, что если даже SpaceX блокирует незаконные терминалы, то их перерегистрируют их в других странах и активируют повторно. По словам американского чиновника из правительства США, администрация президента США Джо Байдена может ужесточить экспортный контроль, чтобы терминалы на попадали «в руки врагов Америки».