В раскопках на Кавказе нашли останки конных лучниц бронзового века

Амазонки — племя женщин-воительниц из греческих мифов — могли существовать в действительности, а их вероятными прототипами были кочевницы, обитавшие на Кавказе и в Центральной Азии около 4000 лет назад. Об этом рассказала британский историк и писательница Бетани Хьюз газете The Guardian.

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По словам ученой, в 2019 году в России нашли останки четырех женщин-воинов, захороненных вместе с наконечниками стрел и копий, а в 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины со следами полученных в сражении ран и наконечником стрелы, застрявшим в ноге.

Хьюз отметила, что у всех этих женщин были характерные искривления костей пальцев, указывающие, что при жизни они постоянно пользовались луками и стрелами. Кроме того, многие скелеты также имели изменения, свидетельствующие о продолжительном пребывании в седле.

В ходе одной из экспедиций группа археологов посетила горное село Хыналыг в Азербайджане, находящееся на высоте 2200 метров и считающееся самым высоко расположенным населенным пунктом в Европе. Это селение существует со времен бронзового века.

Жители Хыналыга поделились с исследователями народными преданиями, согласно которым местные жительницы сражались, закрыв лицо шарфами, чтобы их враги не могли определить пол противника.