Детям во Флориде запретили заводить аккаунты в соцсетях

Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.

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Информация об этом появилась на его сайте.

Отмечается, что заводить аккаунты запрещается детям до 14 лет. При этом 14- и 15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей.

Губернатор отметил, что соцсети вредят детям во многих смыслах, а новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредоносного контента.

Ранее палата представителей США разработала законопроект о запрете TikTok.