Детям во Флориде запретили заводить аккаунты в соцсетях

Губернатор Флориды подписал закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях
Закон о запрете детям заводить аккаунты в соцсетях подписал губернатор американского штата Флорида Рон Десантис.
Информация об этом появилась на его сайте.
Отмечается, что заводить аккаунты запрещается детям до 14 лет. При этом 14- и 15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей.
Губернатор отметил, что соцсети вредят детям во многих смыслах, а новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредоносного контента.
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