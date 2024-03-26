NASA столкнулось с проблемами в ходе миссии по возврату образцов с Марса

Представители NASA сообщают, что задержки и перерасходы в рамках миссии по возврату образцов с Марса (MSR) являются частью долгосрочной проблемы, с которой агентство сталкивается при реализации научных миссий. Это было заявлено на слушании подкомитета по космосу Комитета по науке Палаты представителей США.

Председатель подкомитета Брайан Бабин отметил, что американский конгресс признает огромную ценность миссии MSR, но также обращает внимание на задержки и перерасходы, которые затрагивают другие научные программы агентства.

В настоящее время ведется пересмотр структуры миссии MSR, результаты которого будут представлены весной. Решение о снижении финансирования миссии было вызвано значительными различиями в бюджете между версиями законопроектов палаты представителей и сената.

Критики также отмечают, что миссия MSR стала последней в серии амбициозных научных миссий NASA, столкнувшихся с задержками и перерасходами. Например, ранее такие проблемы возникали с телескопом Джеймса Уэбба.