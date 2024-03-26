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NASA столкнулась с проблемами при выполнении миссии по возврату образцов с Марса

Представители NASA сообщают, что задержки и перерасходы в рамках миссии по возврату образцов с Марса (MSR) являются частью долгосрочной проблемы, с которой агентство сталкивается при реализации научных миссий. Это было заявлено на слушании подкомитета по космосу Комитета по науке Палаты представителей США.

NASA столкнулось с проблемами в ходе миссии по возврату образцов с Марса
© globallookpress.com

Председатель подкомитета Брайан Бабин отметил, что американский конгресс признает огромную ценность миссии MSR, но также обращает внимание на задержки и перерасходы, которые затрагивают другие научные программы агентства.

В настоящее время ведется пересмотр структуры миссии MSR, результаты которого будут представлены весной. Решение о снижении финансирования миссии было вызвано значительными различиями в бюджете между версиями законопроектов палаты представителей и сената.

Критики также отмечают, что миссия MSR стала последней в серии амбициозных научных миссий NASA, столкнувшихся с задержками и перерасходами. Например, ранее такие проблемы возникали с телескопом Джеймса Уэбба.

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