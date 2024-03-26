Космонавт поделился фото экипажа «Союза МС-25», прибывшего на МКС

Специальный корреспондент ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поделился фотографией членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-25", прибывших на борт Международной космической станции (МКС).

© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Корабль в понедельник пристыковался к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС. В состав экипажа вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская пробудут на МКС 12 суток и вернутся 6 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой. Миссия Дайсон продлится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко (спецкор ТАСС на МКС) и Николаем Чубом.

"Союз МС-25" должен был отправиться к МКС 21 марта, баллистические условия позволили бы совершить полет к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме всего за 3,5 часа. Однако за 20 секунд до старта произошла автоматическая отмена, и запуск был перенесен на 23 марта. Вместе с переносом пуска изменилась и схема сближения - космонавты прилетели на станцию по двухсуточной схеме.