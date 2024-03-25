«Яндекс» выпустит смарт-колонку для геймеров

Китайская компания HoYoverse совместно с "Яндекс" анонсировала умную колонку "Яндекс Станция Лайт", стилизованную под мобильную онлайн-игру Honkai: Star Rail. Об этом сообщает портал DTF, ссылаясь на пост в официальной группе "Honkai: Star Rai" во "ВКонтакте".

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Новинка будет представлена на некоем праздничном оффлайн-мероприятии 31 марта 2024 года. Уже на следующий день, 1 апреля, геймерская "Яндекс Станция Лайт" поступит в продажу. Устройство будет продаваться исключительно в маркетплейсе "Яндекс Маркет". Стоимость гаджета не раскрывается. Базовая версия "Яндекс Станции Лайт" стоит 5,5 тыс. руб.

Подробности об особенностях колонки в стиле Honkai: Star Rail не сообщаются. Однако модераторы группы во "ВКонтакте" опубликовали изображение устройства: оно получит корпус бежевого цвета, который украсит маскот игры Пом-Пом. Вероятно, другие детали будут раскрыты во время презентации 31 марта.

Сообщается, что покупатели колонки получат различные цифровые бонусы. Вероятно, ими станут промокоды для "Яндекс Маркета" и игры Honkai: Star Rail, а также подписка "Яндекс Плюс". Срок подписки не раскрывается.