Apple разработала гаджет для виртуального рисования

Неанонсированный стилус Apple Pencil третьего поколения будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание MacRumors.

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По словам источника MacRumors, знакомого с происходящим в Apple, компания провела внутреннее тестирование нового Apple Pencil с поддержкой VisionOS. Это позволит использовать Apple Pencil с приложениями для рисования на Vision Pro, такими как Freeform и Pixelmator.

Никаких конкретных подробностей об этом проекте нет, но один из сценариев использования новинки предполагает, что при помощи Apple Pencil 3 пользователи смогут рисовать на столе или любой другой плоской поверхности. При этом виртуальный рисунок будет отображаться в интерфейсе VisionOS. По сути, это превратит окружение человека в гигантский холст с чувствительностью к давлению и наклону пера.

По слухам, Apple Pencil 3 будет представлен вместе с новыми моделями iPad Pro и iPad Air в апреле 2024 года. Однако в MacRumors не исключают, что о совместимости гаджета с Vision Pro компания объявит летом, во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC.