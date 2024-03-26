Роскосмос анонсировал первый запуск «Ангары-А5» с Восточного

Госкопорация "Роскосмос" сообщила, что ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" впервые будет запущена с космодрома Восточный. Как отметили в госкорпорации, запуск планируется осуществить с 6 по 10 апреля.

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Ракету вывезли на стартовый комплекс площадки 1А космодрома 26 марта. В Роскосмосе отметили, что с пуском на Восточном начнутся летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами "Ангара".

"Ангара-А5" - экологически чистая ракета-носитель, которая, в отличие от "Протон-М", не использует токсичные компоненты топлива. В ближайшей перспективе "Ангара" полностью заменит " Протон-М", уточнили в госкорпорации.