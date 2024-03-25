Китай испытал ядерный двигатель для полетов на Марс
Китайские ученые провели испытания ядерного двигателя космического корабля для полетов на Марс. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью в журнале Scientia Sinica Technologica.
По данным издания, мощность разработанного ядерного реактора составляет 1,5 МВт, что в семь раз превышает показатель системы, создаваемой Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.
«При полном развертывании в космосе реактор, включая его радиатор, может возвышаться на высоту 20-этажного здания. Но на земле он будет аккуратно складываться в объем размером с контейнер весом менее восьми тонн», — говорится в тексте.
Кроме того, по словам китайских ученых, их двигатель может поддерживать стабильную работу в суровых условиях космоса в течение длительного времени, совершая полеты до пункта назначения и обратно как в экспедициях с экипажем, так и при грузовых полетах. Считается, что данный прототип откроет путь для крупномасштабного исследования Китаем Луны и Марса.
«По оценкам некоторых ученых, космический корабль с ядерным двигателем сможет совершить путешествие от Земли к Марсу всего за три месяца. Ракете Starship, разрабатываемой американской компанией SpaceX, потребуется не менее семи месяцев, чтобы достичь Марса», — указывается в тексте.
Таким образом предполагается, что китайский прототип станет конкурентом американской разработки.