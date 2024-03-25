Orbital Reef прошел ряд ключевых тестов NASA
Проект космической станции Orbital Reef, который может стать заменой МКС, прошла четыре ключевых теста NASA. Об этом сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что тесты касались систем очистки, рекуперации и регенерации чистого воздуха и воды на станции, которые критически важны для нахождения людей в космос.
«Эти вехи имеют решающее значение для жизнеобеспечения на коммерческой космической станции», — сказала менеджер программы коммерческого развития низкой околоземной орбиты NASA Анджела Харт.
В частности, в результате проведенных испытаний была протестирована способность регенеративной системы очищать воздух от примесей, собирать мочу для последующей переработки и хранить запасы воды. Аналогичная система существует на МКС.
Напомним, что Orbital Reef является совместным предприятием космических компаний Blue Origin и Sierra Space. Данный проект считается одним из самых перспективных кандидатов на роль замены МКС, эксплуатация которой может завершится уже в конце 2030 года. На разработку Orbital Reef было выделено 172 миллиона долларов.