Orbital Reef прошел ряд ключевых тестов NASA

Проект космической станции Orbital Reef, который может стать заменой МКС, прошла четыре ключевых теста NASA. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Отмечается, что тесты касались систем очистки, рекуперации и регенерации чистого воздуха и воды на станции, которые критически важны для нахождения людей в космос.

«Эти вехи имеют решающее значение для жизнеобеспечения на коммерческой космической станции», — сказала менеджер программы коммерческого развития низкой околоземной орбиты NASA Анджела Харт.

В частности, в результате проведенных испытаний была протестирована способность регенеративной системы очищать воздух от примесей, собирать мочу для последующей переработки и хранить запасы воды. Аналогичная система существует на МКС.

Напомним, что Orbital Reef является совместным предприятием космических компаний Blue Origin и Sierra Space. Данный проект считается одним из самых перспективных кандидатов на роль замены МКС, эксплуатация которой может завершится уже в конце 2030 года. На разработку Orbital Reef было выделено 172 миллиона долларов.