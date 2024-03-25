Реконструктор воссоздал лицо женщины-«вампира»

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, воссоздал лицо женщины-«вампира», которую в XVI веке похоронили с кирпичом во рту. Результаты его работы опубликованы в журнале OrtogOnline.

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Тело женщины-«вампира» было обнаружено в 2006 году во время археологических раскопок на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне. В этом месте в XV-XVII веках наблюдались вспышки чумы, что позже подтвердилось обнаруженными массовыми захоронениями ее жертв. Особенность обнаруженного тела заключалась в том, что у него во рту находился кирпич. И поскольку в то время в Европе наблюдался всплеск идей о вампирах, которые распространяют смертельные болезни, предполагается, что эту женщину, вероятнее всего, считали вампиром. Данный факт подтверждается тем, что кирпич ей в рот был помещен преднамеренно. Скорее всего, таким образом люди пытались свести на нет ее возможность питаться кровью жертв и тем самым распространять чуму.

«Исследования показали, что череп принадлежал женщине европейского происхождения, которая умерла около 61 (плюс-минус пять лет) года, она относилась к низшему классу и питалась в основном зерновыми и овощами», — говорится в тексте.

Несмотря на серию доказательств, часть ученых до сих пор подвергала сомнению возможность размещения во рту женщины кирпича обнаруженного размера без повреждения кости и структуры мягких тканей. Чтобы раз и навсегда ответить на этот вопрос, Мораис решил реконструировать ее лицо.

Для этих целей он создал фронтальный и боковой вид черепа, а также зубные дуги, используя измерения и проекции реального черепа. Затем исследователь оцифровал модель путем преобразования компьютерной томографии лица современного человека, чтобы оно соответствовало контурам древнего черепа. Также Мораис изготовил копию кирпича из пенополистирола и провел с ним серию экспериментов. По итогам работы он установил, что кирпич мог быть помещен в полость рта без повреждения зубов или мягких тканей.

Всего Мораис сконструировал три группы изображений лица женщины-«вампира»: с закрытыми глазами, без волос и в сером цвете, цветную версию с открытыми глазами и волосами, а также версию с кирпичом во рту.