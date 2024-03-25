Apple научилась обновлять выключенные iPhone в магазинах без распаковки коробок

Apple собирается внедрить новую систему, которая позволит сотрудникам розничных магазинов обновлять программное обеспечение iPhone перед продажей по беспроводной сети, не вынимая их из упаковки. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь новый информационный бюллетень Power On за авторством известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана. Марк Гурман сообщил, что новая запатентованная система под кодовым названием Presto опирается на MagSafe и другие беспроводные технологии и "немного напоминает металлический ящик для обуви". Presto начнет широко распространяться в США в апреле 2024 года. Apple намерена разместить эту технологию во всех розничных магазинах США к началу лета. Гурман впервые сообщил о беспроводной системе в октябре, охарактеризовав ее как "самостоятельное устройство в форме планшета", на которое сотрудники розничного магазина могут поместить запечатанную коробку с iPhone. Система по беспроводной сети включает iPhone внутри, обновляет его программное обеспечение до последней доступной версии, а затем выключает. Apple разработала Presto как способ избежать продажи iPhone в розничных магазинах с устаревшим ПО. Например, серия iPhone 15 поставлялась с iOS 17, но Apple еще до старта продаж смартфонов выпустила iOS 17.0.1. Минорное обновление было необходимо для устранения проблемы, которая препятствовала передаче данных со старого iPhone во время первоначальной настройки нового.

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