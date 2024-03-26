После вспышки на Солнце появилась повышенная магнитная активность

В результате крупной вспышки на Солнце в течение нескольких дней будет повышенная магнитная активность.

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Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

«Магнитная активность может быстро не закончиться, потому что вспышек на Солнце было несколько. У некоторых из них были выбросы, у некоторых не было. Поэтому несколько дней будет сохраняться возмущенная магнитная обстановка. Но дойдет ли дело до бури, это сказать сейчас сложно», – поделился ученый во время разговора с «Известиями».

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 23 марта на Земле в 8:37 по московскому времени началась слабая магнитная буря. Ее класс – G1.