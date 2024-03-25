Собаки знают слова для обозначения игрушек

Ученые пришли к выводу, что домашние собаки не просто знают определенный набор команд, но и способны соотносить слово с предметом, который им называется. Об этом пишет издание ScienceNews.

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Исследование способностей собак провела команда Эллен Лау, нейробиолога из Университета Мэриленда. Ученые выбрали 27 собак различных пород, в том числе той-пуделя, акиту и лабрадора. Они попросили владельцев принести в лабораторию по пять любимых собаками игрушек.

На собак надели специально оборудование, фиксировавшее сигналы мозга, и начали эксперимент. Животным включали запись голоса владельца, который просил найти игрушку, например, мяч. Затем сам владелец показывался перед специальным прозрачным стеклом с игрушкой в руках. Но не всегда держал именно то, что должна была найти собака.

«Электроды на голове собаки улавливали более сильные сигналы мозга, когда ей демонстрировали не ту игрушку», - отметили ученые.

Они пришли к выводу, что считываемое техникой удивление собак указывает на то, что у них уже сформировалось мысленное представление и ожидание мяча после того, как они услышали это слово.

«Это говорит о том, что на самом деле речь идет о понимании и знании этого слова», - считают ученые.

Такой же сигнал есть и у людей. Он называется эффектом N400 и возникает в мозгу сразу после того, как происходит что-то неожиданное. Однако ранее не было никаких доказательств наличия подобного у собак.

Таким образом, команда исследователей пришла к выводу, что собаки понимают гораздо больше, чем демонстрируют людям.

Ранее исследователи из США понаблюдали за кошками, живущими в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе, и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. При этом большинство выражений были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% ученые не смогли отождествить.