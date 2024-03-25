Ученые разгадали происхождение миллиардов марсианских кратеров

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA выяснили, что на Марсе существуют системы вторичных кратеров, не связанных с ударами астероидов напрямую. Об этом сообщает ScienceAlert.

Марс богат кратерами, особенно по сравнению с Землей. В первую очередь это связано с отсутствием на Земле марсианских процессов выветривания и с сильной тектоникой плит.

ScienceAlert отмечает, что не все марсианские кратеры напрямую связаны с ударами астероидов. Многие из них вторичны - они образовались из-за выбросов из первичных кратеров. Исследователи пришли к выводу, что один большой кратер на Марсе повлек образование примерно двух миллиардов других кратеров меньшего размера на расстоянии почти в две тысячи километров.

Исследователи сосредоточились на кратере под названием Коринто. Он расположен на Равнине Элизий, примерно в 17 градусах к северу от экватора Марса. Диаметр кратера составляет около 14 километров, он имеет глубину в один километр. Его внутренняя чаша испещрена более мелкими кратерами. Ученые считают, что в момент удара эта область была полна водяного льда.

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По марсианским меркам Коринто - относительно молодой кратер: по оценке ученых, его возраст составляет около 2,34 миллиона лет. Исследователи считают, что Коринто также может быть самым молодым кратером такого размера на Марсе.

Коринто имеет крупную систему лучей и вторичных кратеров, отходящих от него. Ученые пришли к выводу, что значительное количество выбросов «отскочило» из кратера и приземлилось в других точках планеты, создав своеобразные «лучи», расходящиеся от центральной точки удара астероида.

Чтобы отследить путь выбросов, произошедших несколько миллионов лет назад, ученые использовали данные, собранные камерами HiRISE и CTX марсианской станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Исследователи выделили различные типы обнаруженных ими кратеров в пять групп, сосредоточив внимание на том, насколько далеко они находились от главного кратера.

В итоге ученые насчитали около двух миллиардов вторичных кратеров размером более десяти метров, образовавшихся в результате выбросов из Коринто.