Разработчик приложений заявил о неизбежности наказания для Apple

Разработчик приложений Эрик Мигиковски заявил, что США давно должны были наказать Apple за создание монополии. Об этом сообщает издание Android Police.

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На антимонопольный иск против Apple отрегировали Эрик Мигиковски, разработчик Beeper. Его сервис позволял пользоваться мессенджером iMessage без iPhone. По словам специалиста, монополия корпорации Тима Кука должна быть разрушена, и неудивительно, что власти США заинтересовались компанией.

Эрик Мигиковски заявил, что наказание для Apple неизбежно.

«Министерство юстиции США подало в суд на Apple за незаконное создание "огороженного сада", который заманивает пользователей в ловушку в экосистеме и подавляет инновации», — заявил разработчик.

Критики Apple неоднократно использовали выражение «огороженный сад», описывая закрытый характер экосистемы Apple.

По словам журналистов, Минюст США напрямую не упоминает Beeper в своем иске, но отмечает, что Apple запретила межплатформенный обмен сообщениями на iPhone. Beeper был запущен в конце 2023 года, но спустя некоторое время Apple заблокировала отправку iMessage на Android.

Bloomberg: Минюст США готовится подать иск против Apple из-за ограничений в iPhone

21 марта Министерство юстиции США обвинило корпорацию Apple в создании монополии на рынке смартфонов. В судебном иске говорилось, что компания пользовалась доминирующим положением и завышала цены для потребителей.