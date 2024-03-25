Визитку Apple, подписанную Джобсом, продали за 180 тысяч долларов

Визитную карточку Apple Computer, подписанную основателем компании Стивом Джобсом, продали на аукционе за 180 тысяч долларов — примерно в 14 раз дороже, чем визитку без подписи. Об этом сообщается на сайте бостонского RR Auctions, который провел торги.

Визитка датируется 1983 годом. В то время Джобс был председателем совета директоров Apple Computer.

Состояние визитки нельзя назвать идеальным — краска неравномерно выцвела, а на странице лота указывается, что на фронтальной стороне есть небольшое пятно. Несмотря на это, края и углы карточки не стерлись.

Происхождение визитной карточки подтверждено экспертами PSA/DNA. Аукционисты отмечают, что этот образец — одна из пяти визиток с подписью Джобса, которая успешно прошла сертификацию. Кроме того, на ней подпись создателя Apple размещена аккуратно и четко читается.

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Отметим, что подпись Джобса значительно повысила цену визитной карточки. Недавно на аукционе продали схожую визитку, но без росписи — за нее коллекционер отдал 12,9 тысяч долларов.