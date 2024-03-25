ЕК начала расследование против Alphabet, Apple и Meta*

Еврокомиссия (ЕК) начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия начала расследование несоблюдения правил в рамках закона о цифровых рынках <...>", - говорится в тексте.

Это касается "правил Alphabet по управлению в Google Play", "правил Apple по управлению в App Store", а также некоторых правил Meta, подчеркнули в ЕК.

*Признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена