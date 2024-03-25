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ЕК начала расследование против Alphabet, Apple, Meta* по нарушению закона о цифровых рынках

Еврокомиссия (ЕК) начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС.

ЕК начала расследование против Alphabet, Apple и Meta*
© globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия начала расследование несоблюдения правил в рамках закона о цифровых рынках <...>", - говорится в тексте.

Это касается "правил Alphabet по управлению в Google Play", "правил Apple по управлению в App Store", а также некоторых правил Meta, подчеркнули в ЕК.

*Признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

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