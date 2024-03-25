Суд Испании приостановил решение о блокировке Telegram в стране

Национальная судебная коллегия Испании приостановила действие своего решения о временной блокировке работы приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе юридической инстанции.

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По ее информации, судья Сантьяго Педрас решил "запросить отчет о платформе Telegram" у информационно-разведывательного управления полиции. В частности, он просит сведения о характеристиках приложения, "а также о влиянии, которое временное приостановление" работы мессенджера "может оказать на пользователей". Как уточняется, в этой связи "исполнение [решения о блокировке] откладывается".

22 марта Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения. Агентство Europa Press передавало, что постановление суда связано с жалобой, которая была подана медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus из-за предполагаемого несанкционированного использования аудиовизуального контента, защищенного авторским правом.

Педрас принял решение в рамках запроса о мерах предосторожности, на которых настаивали компании, чтобы деятельность мессенджера в Испании была парализована на время проведения расследования. Как заверяло агентство, судья приказал временно заблокировать Telegram, поскольку не получил ответа на запрошенную информацию.