Американский «Одиссей» не пережил лунную ночь и заснул навсегда

Беспилотный американский посадочный модуль Nova-C («Одиссей»), первый частный космический аппарат на Луне, «заснул навсегда», сообщили его создатели из хьюстонской компании Intuitive Machines. Как пишет The Byte, миссии не удалось доказать надежность найма независимых подрядчиков для доставки грузов на Луну.

Посадочный модуль приземлился под неправильным углом 22 февраля, но все же смог провести несколько испытаний и отправить на Землю фотографии. Через неделю, 1 марта, его перевели в спящий режим из-за наступления лунной ночи. 23 марта в Intuitive Machines сообщили, что энергосистема модуля больше не сможет отправить на Землю сигнал.

«Одиссей» не был рассчитан на преодоление экстремально низких температур. В Intuitive Machines допускали, что модуль может «проснуться», как только снова получит солнечный свет, но этого не произошло.

Посадка Nova-C стала первой посадкой американского космического аппарата на Луну с момента пилотируемой миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Построенный при финансовой поддержке NASA и запущенный на ракете SpaceX Falcon 9, «Одиссей» сталкивался с проблемами с самого старта.

Во время недельного полета, который глава Intuitive Machines Стив Альтемус назвал непростым, у посадочного модуля возникли проблемы с лазерами позиционирования, из-за чего компании пришлось применить некоторые экспериментальные технологии НАСА, чтобы модуль мог безопасно сесть.

После посадки «Одиссей» немедленно перевернулся на бок, как предполагают его диспетчеры, споткнувшись о камень на поверхности Луны.

NASA наткнулось на загадочный сигнал из-за границ галактики

Другой частный лунный посадочный модуль NASA, запущенный ранее в этом году - Peregrine компании Astrobotic - сгорел в атмосфере Земли.

Как отмечает The Byte, «если сложить все это, получается не очень красивая картина». Две лунные миссии NASA должны были показать, что частные подрядчики могут доставлять грузы на Луну, но вместо этого одна была полностью разрушена, а другая «упала и умерла». Это особенно важно с учетом того, как сильно NASA продвигает государственно-частное партнерство, подчеркивает издание.