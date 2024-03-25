Эксперт назвал замену продуктам Microsoft в России

Отечественные облачные сервисы могут заменить продукты Microsoft, к которым скоро пропадет доступ у российских компаний. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления облачных решений Лиги Михаил Бараблин.

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Напомним, в марте корпорация Microsoft сообщила, что с 20 марта закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования, что коснется и облачных решений. Аналогичное письмо направила и Amazon. Ограничения вводятся в рамках 12-пакета санкций от Евросоюза.

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«По нашему опыту, за последние пять-десять лет не было значительных внедрений облачных сервисов Microsoft для крупных заказчиков, тем более для государственных организаций. На наш взгляд, такие продукты не имеют существенного значения для отраслей», — прокомментировал решение Microsoft Бараблин.

Он добавил, что сервисы Microsoft не пользуются большой популярностью из-за сравнительно высокой стоимости. Кроме того, решения не выполняют достаточно значительных функций. Отечественные сервисы же привлекают простотой, доступностью, низкой стоимостью и понятной моделью поддержки.