«Не панацея и не ящик Пандоры»: в Пентагоне высказались об ИИ

Уходящий в отставку директор Пентагона по искусственному интеллекту (ИИ) Крейг Мартелл призвал не считать новые мощные ИИ-инструменты решением или причиной всех экзистенциальных проблем. Об этом рассказала The Washington Times.

Мартелл, главный специалист Пентагона по ИИ, выступил на слушаниях в Конгрессе перед тем, как покинуть должность в апреле. Он заявил о своем растущем разочаровании в компаниях, продвигающих «магию» ИИ. В Пентагон Мартелл пришел после работы в приложении поездок Lyft и компании Dropbox, предоставляющей услуги облачного хранилища и обмена файлами.

По мнению эксперта, развитие ИИ не обязательно защитит страну от действий ее противников, в то же время получение конкурентами США новых мощных ИИ-инструментов не приведет к немыслимой катастрофе.

«Очень важно не рассматривать это как монолитную технологию, как нам ее пытаются продать: «Вам это нужно: если это есть у нас, мы выиграем, а если у них, то проиграем». Я считаю, что это в корне ошибочно. Это не панацея и в то же время это не ящик Пандоры», - подчеркнул Мартелл.

Он добавил, что по-прежнему оптимистичен в отношении конечного потенциала ИИ.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и лидеры IT-индустрии ранее призывали ИИ-лаборатории прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.

В открытом письме, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагалось взять полугодовую паузу в разработке передового ИИ.

Если такую паузу не удастся объявить быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий, считают авторы письма. Они предупредили, что ИИ может отобрать у людей рабочие места.