В Польше нашли редкий средневековый артефакт

В польском городе Камень-Поморском нашли средневековую часть пояса, которую использовали для подвешивания ключей или сумки. Об этом сообщает Arkeonews.

© Muzeum Historii Ziemi Kamienskiej/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигура длиной 5,6 см находится в очень хорошем состоянии и имеет антропоморфную форму: она похожа на человека с руками на бедрах. Диагональные и горизонтальные полосы на туловище и бедрах могут обозначать костюм, типичный для поздней готической эпохи. На фигуре нашли два отверстия: одно в виде прорези длиной 13 мм, второй — круглое, 4 мм в диаметре. До настоящего времени в Европе было обнаружено только 15 подобных артефактов.

Изображения, созданные в XV-XVI веках, показывают, что мужчины и женщины в то время носили на ремнях самые разные предметы, включая ножи и столовые приборы.

До этого в Чехии нашли тысячелетние коньки, изготовленные из кости крупного животного. Их могли использовать для транспортировки грузов или перемещения по льду людей. Такие артефакты характерны для северной части Европы, в том числе населенной викингами.