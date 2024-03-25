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Пользователи флагманов Samsung пожаловались на запах гари

Владельцы актуальных флагманских смартфонов Samsung пожаловались на запах гари, который возникает во время эксплуатации телефонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Пользователи флагманов Samsung пожаловались на запах гари
© Reuters

В сообщении на Reddit говорится, что резкий запах заметен, если извлечь стилус из гнезда Galaxy S24 Ultra.

«Либо у меня чувствительный нос, либо эту штуку "поджаривают" изнутри», — рассказал о проблеме автор под ником LatifYil.

Комментаторы на площадке подтвердили, что запах горелой пластмассы действительно заметен.

«Заставил меня понюхать мой стилус. Могу подтвердить, что запах есть», — заявил пользователь под ником bobissonbobby. «Была убеждена, что вы сумасшедшие, а потом почувствовала запах своего смартфона», — заметила пользователь под ником theschwiftmachine.

По мнению ряда пользователей, горелый запах может возникать из-за того, что стилус изготовлен из пластика. Когда аксессуар не используется, он контактирует с разогретым смартфоном. В службе поддержки Samsung отметили, что еле заметный запах горелого пластика не является причиной для беспокойства.

В конце марта пользователи Reddit пожаловались на заводской дефект складного смартфона Galaxy Z Fold 4, который Samsung отказалась признавать. По их словам, если в шарнир попадает грязь, то девайс перестает раскладываться.

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