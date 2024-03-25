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Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае

Релиз очков виртуальной реальности Apple Vision Pro в Китае может состояться до конца 2024 года. Об этом рассказал Reuters, ссылаясь на проправительственный китайский ресурс.

Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае
© Reuters

CCTV Finance, передает, что об этих планах реализовать скорый запуск Vision Pro на территории Китайской Народной Республики (КНР) тайно якобы сообщил лично глава Apple Тим Кук во время разговора с журналистами на Форуме развития государства в Пекине, начавшегося 24 марта. Цель мероприятия — продемонстрировать представителям других стран достижения Китая в области технологий.

Известно, что во время посещения форума Тим Кук также заявил о планируемом наращивании инвестиций компании в исследования и разработку в этом регионе.

Ранее специалисты фирмы International Data Corporation (IDC) предсказали взрывной рост популярности гарнитур альтернативной реальности. К 2026 году количество отгруженных на рынок девайсов должно приблизиться к отметке 20 миллионов, в 2028 году — превысить показатель в 35 миллионов единиц.

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