Платформа Superjet: как создается новая модификация самолета SJ-100

Импортозамещённый ближнемагистральный лайнер SJ-100 будет штатно оборудоваться аэродинамическими законцовками крыла, сообщил главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров. Новые элементы имеют саблевидную форму, что позволит снизить расход топлива на 4%. В свою очередь, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский отметил, что завершить испытания лайнера планируется в 2025 году. По словам аналитиков, обновление Superjet не ограничивается импортозамещением — новый самолёт будет современней и эффективней базовой модели.

© ПАО ОАК

Импортозамещённый лайнер SJ-100 будет штатно оборудоваться аэродинамическими законцовками крыла. Об этом главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров рассказал в эфире передачи «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«На первых самолётах такого не было. Законцовки родились в результате работ по совершенствованию конструкции исходного самолёта», — отметил он.

Как следует из материалов «Военной приёмки», новые законцовки имеют саблевидную форму, что позволяет снизить расход топлива на 4%. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с RT пояснил, что ранее на Superjet такие элементы применялись опционально, а теперь они вошли в базовое оснащение самолёта.

«Использование подобной конструкции крыла позволяет улучшить взлётно-посадочные характеристики машины. Наибольшей экономии топлива это решение позволяет добиваться на маршрутах большой протяжённости», — сказал аналитик.

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, подобные законцовки, которые называются также крылышками или винглетами, снижают расход топлива за счёт сглаживания вихревых потоков на концах крыла.

«4% экономии — это очень много в масштабах авиации с учётом стоимости всего полёта. Полёт стоит больших денег, и если мы эту экономию спроецируем на год эксплуатации машины, то получатся огромные деньги», — пояснил специалист в комментарии RT.

Как уточнил главный конструктор программы Superjet, законцовка крыла сделана из композитных материалов. Композитными также стали обтекатели, рулевые поверхности и створки шасси. При этом крыло разработчики решили оставить металлическим, как и у оригинальной модели. По словам конструктора, такое решение было наиболее целесообразным.

«Применение композитных материалов — достаточно сложный процесс с точки зрения максимального эффекта, максимальной целесообразности. Размерность нашего самолёта такова, что для него наиболее оптимальным является применение традиционной конструкции крыла», — пояснил Владимир Лавров.

Помимо внедрения винглетов, у SJ-100 увеличится размах крыла. В дополнение к этому в обновлённом лайнере будет заменена иностранная система механизации крыла на российский аналог от ПАО МИЭА, говорится в материале ТК «Звезда».

142 самолёта до 2030 года

Напомним, серийные поставки авиакомпаниям оригинального Superjet начались в 2011 году. Самолёт спроектирован в России, однако значительная часть комплектующих для него была импортной. В материале «Военной приёмки» отмечается, что за рубежом производились не только авионика и двигатели, но и бронированная дверь кабины пилотов, тепло- и шумоизоляция, кнопки приборной панели и двери самолёта.

Теперь эти и многие другие детали будут поставлять российские компании. Для выпуска некоторых комплектующих развёрнуты новые производства. Всего в создании модернизированного SJ-100 участвует более 1 тыс. предприятий.

В России производится и «мозг» обновлённого лайнера — система управления общесамолётным оборудованием (СУОСО). Этот аппарат предназначен, в частности, для сбора информации с различных датчиков и приборов воздушного судна, а также для автоматического управления сопрягаемыми системами лайнера на всех этапах полёта. Созданием СУОСО для SJ-100 занимается Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех»).

Вместо российско-французских двигателей SaM146, которые устанавливались на оригинальном Superjet, в новой версии будут использоваться полностью российские ПД-8. В данный момент продолжаются их испытания в Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Как подчёркивается в репортаже «Военной приёмки», новая силовая установка будет обладать большей тягой, чем SaM146, потребляя при этом меньше топлива.

Стоит отметить, что в конце 2023 года Росавиация одобрила конструкцию нового планера самолёта SJ-100. Как сообщил ТК «Звезда» генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, завершить испытания импортозамещённого лайнера планируется в следующем году.

«Для нас самое главное — провести все виды испытаний. Наша задача — до конца 2025 года эти испытания завершить, если всё пойдёт штатно», — заявил он.

В свою очередь, директор производственного центра ПАО «Яковлев» Андрей Сойнов сообщил, что до 2030 года планируется выпустить 142 самолёта SJ-100.

«Задача у нас по комплексной программе развития авиастроения — построить 142 самолёта до 2030 года... Ближайшая задача — выйти на выпуск 20 самолётов в год», — рассказал он.

Как подчеркнул в эфире ТК «Звезда» Андрей Богинский, новый лайнер станет платформой, которая будет развиваться дальше на протяжении нескольких десятилетий.

«Если посмотреть на иностранные аналоги, то по самолётам Boeing проходит уже не первая модернизация, по самолётам Airbus — то же самое. Поэтому и в нашей платформе Superjet заложен потенциал для будущих модернизаций — это 30—40, может быть, даже 50 лет», — заключил гендиректор ПАО «Яковлев».

«Конструктивно удачная платформа»

По словам Романа Гусарова, обновление Superjet не сводится только к замене иностранных комплектующих на российские — разработчики проводят основательную переработку всей конструкции воздушного судна.

«Осуществляется глубокая переработка конструкции самолёта и его компонентов. Самолёт разрабатывался в нулевые годы, прошло уже много времени, технологии ушли вперёд. Воспроизводить те же самые технологии было бы не лучшим решением. Наиболее эффективным вариантом является насыщение самолёта более современными компонентами, что сейчас и происходит», — сказал эксперт.

В результате обновления получится «не импортозамещённая копия оригинального Superjet, а самолёт нового поколения», добавил Гусаров.

«Это будет очень серьёзно переработанная модификация Superjet 100. По этому пути на самом деле идут все мировые производители. Если мы, например, возьмём тот же Boeing-737, то первоначально это была конструкция ещё 1960-х годов. С тех пор они не создавали новый самолёт, а постоянно модернизировали старый, наполняя его новыми компонентами», — сказал эксперт.

В свою очередь, Олег Пантелеев отметил, что все основные параметры, которые влияют на безопасность полётов, а также определяют экономику и эксплуатацию Superjet, остались прежними.

«По некоторым позициям перед конструкторами даже ставилась задача сделать так, чтобы изменения были минимальными с точки зрения эксплуатации. Но очевидно, что для лётного и инженерно-технического состава это будет в значительной степени новый самолёт», — заявил аналитик.

Специалисты полагают, что перспектива эксплуатации платформы SJ-100 на протяжении 40—50 лет выглядит вполне реалистичной.