Эксперт рассказал, как вспышки на Солнце повлияют на жителей Земли

Иркутский астроном предупредил о сильных магнитных бурях, когда энергия от солнечных вспышек дойдёт до Земли

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Астроном из Иркутска Сергей Язев описал мощные вспышки на Солнце, произошедшие 23 марта. Он сообщил, что обе активные области на Солнце находятся напротив Земли и направлены к нам. Язев предупредил о возможности магнитной бури и полярных сияний, которые могут произойти ночью с воскресенья на понедельник.

Специалист также отметил, что вспышки на Солнце продолжаются, хоть и снизились в силе. Однако они все ещё могут сопровождаться выбросами облаков плазмы, которые могут достичь Земли уже ближайшей ночью. Важно быть готовыми к возможным последствиям этого явления.