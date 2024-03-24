Эксперт рассказал, как вспышки на Солнце повлияют на жителей Земли
Иркутский астроном предупредил о сильных магнитных бурях, когда энергия от солнечных вспышек дойдёт до Земли
Астроном из Иркутска Сергей Язев описал мощные вспышки на Солнце, произошедшие 23 марта. Он сообщил, что обе активные области на Солнце находятся напротив Земли и направлены к нам. Язев предупредил о возможности магнитной бури и полярных сияний, которые могут произойти ночью с воскресенья на понедельник.
Специалист также отметил, что вспышки на Солнце продолжаются, хоть и снизились в силе. Однако они все ещё могут сопровождаться выбросами облаков плазмы, которые могут достичь Земли уже ближайшей ночью. Важно быть готовыми к возможным последствиям этого явления.
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