Для Linux внутри Windows 11 появился графический интерфейс

Хорошие новости для любителей Linux, которые предпочитают работать с помощью принципа «укажи и щелкни». Microsoft изучает возможность создания GUI для управления дистрибутивами Linux в рамках Windows Subsystem for Linux (WSL) в Windows 11.

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WSL позволяет пользователям запускать дистрибутивы Linux непосредственно в Windows 11, избавляя их от необходимости виртуальных машин. Однако взаимодействие с WSL было ограничено командной строкой, что было препятствием для некоторых пользователей, не знакомых с командами терминала.

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Предложение Microsoft на GitHub намекает на решение: графический интерфейс, интегрированный с приложением Dev Home. На скриншотах показана специальная вкладка «Подсистема Windows для Linux» в Dev Home. На этой вкладке представлен обзор всех установленных дистрибутивов, что позволяет пользователям запускать определенные дистрибутивы и выбирать учетную запись пользователя в этом дистрибутиве, останавливать или управлять запущенными дистрибутивами, деинсталлировать дистрибутивы или установить дистрибутив по умолчанию, легко добавлять новые дистрибутивы, а также мониторить системную статистику для активного дистрибутива.

Пока предложение находится на GitHub, но макеты и планируемые функции говорят о хорошо продуманной интеграции.