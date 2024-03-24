Глава Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае

Релиз гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro на территории материкового Китая состоится до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на проправительственный китайский ресурс CCTV Finance сообщает агентство Reuters.
По данными CCTV Finance, о скором запуске Vision Pro в Китае сообщил лично глава Apple Тим Кук. Якобы Кук раскрыл планы компании, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах во время посещения Форума развития Китая в Пекине, который стартовал 24 марта.
С какой программой Кук посетил Форум, не сообщается. Однако известно, что вместе с информацией о скором релизе Vision Pro, глава Apple также сообщил о планах компании по наращиванию инвестиций в исследования и разработку в Китае.
В 2024 году Форум развития Китая пройдет в Пекине 24 и 25 марта. Мероприятие открылось с выступления премьер-министра КНР Ли Цяна. Форум проводится с 2000 года. Его целью является демонстрация технологических достижений Китая представителям других стран. Конкретно в 2024 году в число главных тем мероприятия вошли углеродная нейтральность и развитие искусственного интеллекта (ИИ).