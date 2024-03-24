Глава Apple тайно сообщил о скором запуске Vision Pro в Китае

Релиз гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro на территории материкового Китая состоится до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на проправительственный китайский ресурс CCTV Finance сообщает агентство Reuters.

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По данными CCTV Finance, о скором запуске Vision Pro в Китае сообщил лично глава Apple Тим Кук. Якобы Кук раскрыл планы компании, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах во время посещения Форума развития Китая в Пекине, который стартовал 24 марта.

С какой программой Кук посетил Форум, не сообщается. Однако известно, что вместе с информацией о скором релизе Vision Pro, глава Apple также сообщил о планах компании по наращиванию инвестиций в исследования и разработку в Китае.

В 2024 году Форум развития Китая пройдет в Пекине 24 и 25 марта. Мероприятие открылось с выступления премьер-министра КНР Ли Цяна. Форум проводится с 2000 года. Его целью является демонстрация технологических достижений Китая представителям других стран. Конкретно в 2024 году в число главных тем мероприятия вошли углеродная нейтральность и развитие искусственного интеллекта (ИИ).