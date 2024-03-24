Wylsacom отказался публиковать новые видео из-за теракта

Команда популярного техноблогера Wylsacom отменила публикацию всего нового контента, запланированного на 23 и 24 марта 2024 года, из-за траура по случаю теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале инфлюенсера Wylsacom Red.

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«Сегодня в стране общенациональный траур. Мы выражаем самые искренние соболезнования всем, кто пострадал в этой трагедии и потерял своих близких», – написал Валентин Петухов (настоящее имя Wylsacom, – «Газета.Ru») в Telegram-канале утром 24 марта.

До этого, вечером 22 марта, блогер заявил о переносе публикации нового выпуска передачи «Wylsa Pro». Петухов объяснил это решение тем, что ему «не до развлекательного контента».

Вместе с публикацией видеороликов на YouTube-канале команда блогера на время отказалась от публикации новостей и обзоров на сайте и в Telegram, а также объявила о переносе всех розыгрышей, запланированных на текущие выходные. Ресурсы Wylsacom соблюдают тишину с вечера 22 марта, когда в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, жертвами которого стали сотни человек.