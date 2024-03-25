Названы смартфоны Samsung, которые обновятся до Android 15

В 2024 году компания Samsung обновит до One UI 7 около 50 моделей смартфонов и планшетов. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на ресурс SamMobile.

© Android

Ожидается, что Google завершит работу над Android 15 примерно в июле 2024 года. Затем Samsung интегрирует свою оболочку One UI 7 в новую версию Android, что, вероятно, займет пару дополнительных месяцев. Это означает, что предстоит еще немало подождать, прежде чем какие-либо устройства Galaxy начнут получать обновление ПО.

Samsung еще не опубликовала официальный список устройств, которые получат Android 15. Редакция SamMobile составила его самостоятельно, опираясь на порядок обновления смартфонов южнокорейской компании в прошлые годы. Так, в SamMobile считают, что из флагманской серии Galaxy S в этом году Android 15 получат модели S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S24, S24+ и S24 Ultra.

В серии Galaxy Z – Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5 и Z Flip 6, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 и Z Fold 6. В серии Galaxy A – A14, A15, A23, A24, A25, A33, A34, A53, A54, A72, A73. В серии Galaxy Tab – S8, S8+, S8 Ultra, S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+. В серии Galaxy F – F54, F34 и F15. В серии Galaxy M – M15, M33, M53, M34 и M54.

В SamMobile считают, что серии будут обновляться в указанном порядке: от Galaxy S к Galaxy M.