Что такое мокап и как его используют в дизайне. Объясняем простыми словами

Мокап (от англ. «mock-up» — «макет») — трехмерная модель, которую используют для демонстрации дизайна продукта до начала производства. Представляет собой визуализацию, которая позволяет оценить внешний вид, функциональность и эргономику. Мокапы широко используются в дизайне продуктов, упаковки, сайтов, мобильных приложений и других сферах.

Эксперт статьи: ергей Заволоко основатель дизайн-студии Sinners

Откуда появились мокапы

В прошлом для создания макетов использовали бумагу, картон, пластик и другие материалы. С развитием компьютерных технологий появилась возможность создавать трехмерные виртуальные мокапы, которые точно отображали бы внешний вид будущего продукта. Так появился термин «мокап» — виртуальный макет, который можно рассматривать и тестировать на экране.

Есть две версии происхождения этого слова:

Военное происхождение: слово появилось во время Второй мировой войны и использовалось для обозначения трехмерной модели объекта, которая помогала в разработке и тестировании военной техники. Французское происхождение: другая версия связывает слово «мокап» с французским выражением «maquette», что означает модель или макет. Считается, что именно из французского языка слово перешло в английский и другие языки.

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Сегодня мокап — это чаще всего файл в формате PSD, который содержит слои и смарт-объекты. На подготовленный таким образом шаблон накладывают элементы айдентики, рекламные креативы или элементы упаковки.

Где используются мокапы

Мокапы используются в разных отраслях: от графики и мобильных приложений до промышленного дизайна и архитектуры. Разберем несколько примеров:

1. Дизайн веб-сайтов и приложений

Перед тем как приступить к разработке сайта или мобильного приложения, дизайнеры создают мокапы, чтобы визуализировать структуру, расположение элементов, цветовую палитру и общую структуру. Мокапы помогают заказчику или команде разработки понять, как будет выглядеть конечный продукт, и внести необходимые правки на ранней стадии.

2. Промышленный дизайн

В проектировании новых продуктов мокапы используются для создания трехмерных моделей изделий. Например, перед тем как начать производство нового автомобиля, инженеры создают мокапы, чтобы проверить эргономику салона, расположение элементов управления и общий вид. Это позволяет выявить потенциальные проблемы и внести коррективы до начала производства.

3. Архитектурное проектирование

В архитектуре мокапы используются для визуализации будущего здания или сооружения. Архитекторы создают виртуальные макеты, используя масштабные модели, чтобы показать клиентам или инвесторам, как будет выглядеть готовый объект. Мокапы помогают лучше представить пространство, его функциональность и внешний вид.

4. Упаковка и брендинг

Дизайнеры создают трехмерные модели упаковки с логотипами, цветами и информацией о продукте, чтобы показать, как будет выглядеть товар на полке магазина. Мокапы помогают принять решение о дизайне упаковки до начала производства.

5. Маркетинг и реклама

В сфере маркетинга мокапы используются для создания презентаций продуктов или услуг. Например, дизайнер может создать мокап баннера, флаера или каталога для презентации новой коллекции товаров. Мокапы помогают показать клиентам, как будет выглядеть рекламный материал в реальной среде.

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Чем мокап отличается от вайрфреймов и прототипов

Мокап, вайрфрейм и прототип — это три разных инструмента, которые используются в процессе разработки продукта для визуализации и тестирования идей. Каждый из них имеет свои особенности и цели, также они выполняют разные функции.

Расскажем наглядно о разнице между ними на примере дизайна интерфейсов.

Вайрфреймы — это базовые черновики или скелеты, которые показывают структуру и компоновку элементов интерфейса без деталей дизайна. Они обычно создаются на ранних этапах проектирования для определения расположения элементов на странице, их взаимодействия и навигации.

Вайрфреймы помогают команде сосредоточиться на функциональности продукта, а не на визуальном оформлении. Они могут быть созданы вручную на бумаге или с помощью специализированных программ для дизайна интерфейсов.

Прототипы — более продвинутые модели продукта, которые имитируют его поведение и функции.

Прототипы создаются на более поздних этапах проектирования для тестирования концепции, взаимодействия пользователя с продуктом и выявления потенциальных проблем.

© unsplash.com/amayli

Прототипы могут быть интерактивными и позволяют пользователям протестировать функционал продукта до его фактической реализации. Они часто используются для сбора обратной связи от пользователей и улучшения пользовательского опыта.

Мокапы — это полноценные визуальные представления продукта, которые содержат детали дизайна, цвета, шрифты и другие визуальные элементы.

Мокапы создаются на основе вайрфреймов и прототипов для демонстрации окончательного вида продукта заказчику или команде разработки. Они позволяют лучше представить, как будет выглядеть готовый продукт и какие эстетические решения будут использованы.

Мокапы могут быть статичными или интерактивными — в зависимости от целей проекта.

Таким образом, основное отличие между вайрфреймами, прототипами и мокапами заключается в уровне детализации и целях использования.

Вайрфреймы — это скелет продукта, прототипы — его функциональная модель, а мокапы — визуальное представление.

Каждый из этих инструментов играет важную роль в процессе разработки продукта и помогает команде создать успешный и удобный для пользователей продукт.

Цитата из «Секрета»

«Храните документацию о рождении вашего замысла — от эскиза до готового продукта. Все образцы, протоколы и мокапы должны иметь чёткие даты и систематизироваться. Если кто-то украдет вашу идею, вы можете использовать дополнительные доказательства своего авторства».

(Cоздательница компании BioFoodLab Елена Шифрина — в колонке о том, как защитить свой бренд от копирования.)

Как создаются мокапы

Создание мокапов — творческий процесс, который требует внимания к деталям, понимания потребностей пользователей и умения работать с графическими программами.

Разберём пошагово процесс создания мокапа.

Шаг 1: Определение требований

Прежде чем приступить к созданию мокапа, необходимо определить цель и требования проекта. Процесс включает в себя понимание функциональности продукта, целевой аудитории, цветовой палитры, расположения элементов и других графических и технических деталей.

Шаг 2: Выбор программы для создания мокапа

Существует множество программ для создания мокапов, каждая из которых имеет свои особенности и возможности. Наиболее популярные — Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Figma, Adobe XD и другие. Выбор программы зависит от предпочтений дизайнера и требований проекта.

© unblast.com

Шаг 3: Создание макета

Первым шагом в создании мокапа является создание макета. Здесь дизайнер определяет структуру продукта, расположение элементов, типографику и цветовую схему. Важно учесть принципы дизайна и удобство использования при разработке макета.

Шаг 4: Наложение контента

После создания макета необходимо добавить контент. Это может быть текст, изображения, иконки, кнопки и другие элементы, которые делают мокап более реалистичным и информативным. Важно выбирать контент, соответствующий целям проекта.

Шаг 5: Работа с типографикой

Дизайнер должен выбрать подходящие шрифты, размеры текста, интерлинию и цвета, которые соответствуют брендингу продукта и обеспечивают хорошую читаемость.

Шаг 6: Создание интерактивных элементов (если необходимо)

В некоторых случаях требуется создание интерактивных элементов в мокапе, таких как кнопки, переходы между страницами или анимация. Это поможет интереснее представить функциональность продукта и его пользовательский опыт.

Шаг 7: Тестирование и корректировка

После завершения создания мокапа необходимо провести тестирование на соответствие требованиям проекта. Важно выявить и исправить любые ошибки или несоответствия до передачи мокапа заказчику или команде разработки.

Нюансы

Учитывайте адаптивный дизайн для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, настольные компьютеры). Соблюдайте принципы пользы и доступности для пользователей. Используйте сеточную систему для выравнивания элементов и обеспечения гармоничного внешнего вида. Обратите внимание на детали (тени, отражения, текстуры и градиенты), чтобы сделать мокап более реалистичным. Следите за трендами в дизайне, чтобы создавать современные и стильные мокапы.