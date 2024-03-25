Судебный иск против Apple назвали “яростью технаря”

Министерство юстиции в четверг объявило о масштабном антимонопольном иске против Apple, обвиняя технологического гиганта в создании незаконной монополии на смартфоны, которая вытесняет конкурентов, подавляет инновации и искусственно поддерживает высокие цены.

Министерство юстиции вместе с 15 штатами и округом Колумбия подали иск против гиганта Кремниевой долины, обвинив компанию в злоупотреблении своим положением монополиста с целью вытеснить конкурентов и обеспечить, чтобы клиенты продолжали использовать ее продукцию.

В основе 88-страничного иска лежат утверждения о том, что Apple запретила небольшим компаниям получать доступ к аппаратному и программному обеспечению своих iPhone, что привело к сокращению возможностей и повышению цен для клиентов. Правительство также утверждает, что Apple разработала различные функции своего iPhone, такие, как iMessage и Apple Pay, чтобы держать пользователей в зависимости от устройств и не давать им переключаться на продукты других поставщиков.

«Каждый шаг в политике Apple создавал и укреплял ров вокруг её монополии на смартфоны», – говорится в иске правительства.

Правительство не исключает возможности распада одной из крупнейших компаний в мире. В иске утверждается, что антиконкурентная практика Apple выходит за рамки бизнеса iPhone и Apple Watch, ссылаясь на рекламу, браузер, FaceTime и новостные предложения Apple. Иск является лишь последним примером агрессивного применения антимонопольного законодательства со стороны администрации, которая также взялась за Google, Amazon и других технологических гигантов с заявленной целью сделать цифровую вселенную более справедливой, инновационной и конкурентоспособной.

Apple назвала иск «неправильным с точки зрения фактов и закона» и заявила, что собирается оспаривать его.

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