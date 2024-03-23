Xiaomi выпустит дешевый Poco C61 за 8 тысяч рублей

Компания Xiaomi объявила, что презентация дешевого смартфона Poco C61 состоится 26 марта. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Вместе с тем на индийской платформе Flipcart была запущена промостраница с предстоящим смартфоном, которая раскрывает подробные характеристики устройства. Так, смартфон получит идентичные другому устройству Xiaomi дизайн и характеристики — Redmi A3. На это указывают фотографии готовящегося Poco C61 и часть раскрытых характеристик.

Из этого следует, что Poco C61 предложит 6,71-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность в нем будет отвечать чип MediaTek Helio G36, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 ГБ.

В смартфоне будет 8-мегапиксельная основная камера, дополненная датчиком на 0,08 Мп, и селфи-камера с разрешением 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч предложит поддержку зарядки со скромной мощностью всего в 10 Вт.

По слухам, Poco C61 поступит в продажу в Индии по цене в 7,5 и 8,5 тыс. рупий (около 8,3 и 9,5 тыс. руб.) за версии 4/64 и 6/128 ГБ соответственно. Появится ли смартфон в России, пока не сообщается.