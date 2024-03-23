Ученые раскроют загадку существования жизни на спутнике Юпитера

Ученые из США и Германии надеются поставить точку в давнем вопросе наличия жизни на спутнике Юпитера Европе, сообщает Science Advances. По информации журнала, с этой целью готовится новая миссия NASA. В ее рамках осенью текущего года в космос будет выведен зонд Europa Clipper.

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Как пишет Science Advances, астробиологи пришли к выводу, что раскрыть загадку Европы помогут микроскопические частицы льда, которые спутник Юпитера регулярно извергает в окружающий космос.

В рамках подготовки к миссии ученые провели эксперимент, распылив в вакууме воду и исследовав ее при помощи масс-спектрометра. В качестве модельного организма использовали бактерию Sphingopyxis alaskensis. Этот микроб встречается в водах Аляски.

Впервые мы доказали, что даже крошечная фракция клеточного материала может быть идентифицирована с помощью масс-спектрометра на борту космического корабля, — сказал по итогам эксперимента ведущий автор работы Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.

Ранее также стало известно, что инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в космосе ряд сложных органических молекул, включая этанол. Группа астрофизиков во главе с Уиллом Роча из Лейденского университета в Нидерландах сообщила, что в составе облаков, окружающих протозвезды, обнаружены спирт, муравьиная кислота, метан в твердой фазе, формальдегид и диоксид серы. По их оценкам, эти соединения являются ключевыми для создания потенциально пригодных для жизни миров.