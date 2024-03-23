С Байконура успешно стартовала ракета с кораблем «Союз МС-25»

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» в 15:36 мск успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом пишет РИА «Новости».

На кадрах видео ракета поднимается с 31-й пусковой площадки и поднимается в небо. За стартом наблюдают на безопасном расстоянии специалисты госкорпорации «Роскосмос» и журналисты.

По данным агентства, на борту корабля находятся первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, космонавт Олег Новицкий, астронавт Трейси Дайсон.

Напомним, что изначально пуск корабля был запланирован на 16.21 мск 21 марта. Автоматика в связи с просадкой напряжения химического источника тока отменила полёт прямо перед стартом. Старт был перенесён на субботу.

В связи с инцидентом, не удалось реализовать полет по сверхкороткой схеме и пристыковать корабль к МКС через три с небольшим часа, как планировалось ранее. В результате, «Союз» полетит по стандартной схеме, которая занимает более двух суток.