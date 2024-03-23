Информация о рассылке вирусов в мессенджерах не подтвердилась

Сообщения о том, что в мессенджерах рассылаются вирусы, не получила подтверждения.

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В публикациях, России «с завтрашнего дня» появляются новые правила коммуникации.

Сообщения о новых правилах коммуникации и опасности картинок и видео распространяются в сети несколько лет, последние публикации появились на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Информация о том, что источником являются «новости из сводки МВД», не находит подтверждения. На официальных ресурсах нет предостережений об опасности фото- и видеоматериалов в мессенджерах.

В мае 2023 года главный редактор портала об информационной безопасности SecurityLab Александр Антипов, комментируя подобные сообщения, отметил, что вирусы и вредоносное программное обеспечение (ПО) действительно могут быть встроены в файлы любых типов, включая изображения и видео, и распространяться посредством электронной почты, мессенджеров и других цифровых каналов связи. Однако простое получение или просмотр этих файлов обычно не вызывает проблем.

«Риск возникает, когда пользователь открывает или запускает вредоносный файл. Опасаться также стоит ссылок, встроенных в получаемые файлы, — переход по ним действительно может привести к заражению устройства. Это может произойти, если ссылка ведет на вредоносный сайт или страницу с загрузкой вредоносного ПО», — объяснил он.

Подробное описание интернет-мошенничества с фишинговыми письмами приводится на сайте Госуслуг. Там же даются инструкции, как не стать жертвой мошенников: внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылками в сообщениях, скачивать программы из официальных магазинов приложений и другие.

Информация о новых правилах коммуникации также Алтайскому краю.

Сообщения о вреде картинок и видео в мессенджерах не получили распространения в СМИ, подобные публикации тиражировались в соцсетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».