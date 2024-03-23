Суд Испании постановил заблокировать Telegram в стране

Судья Национальной судебной коллегии Сантьяго Педрас распорядился в качестве меры по обеспечению иска приостановить работу приложения для обмена сообщениями Telegram в Испании. Эту информацию подтвердил корреспонденту ТАСС источник в юридической инстанции, не уточнив, когда именно решение может вступить в силу.

По его информации, постановление суда связано с иском, который был подан медиакомпаниями Mediaset, Atresmedia и Movistar Plus из-за предполагаемого несанкционированного использования аудиовизуального контента, защищенного авторским правом. Педрас принял решение в рамках запроса о мерах предосторожности, на которых настаивали компании, чтобы деятельность мессенджера в Испании была парализована на время проведения расследования.

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Как заверяет агентство, судья приказал временно заблокировать Telegram, поскольку не получил ответа на запрошенную информацию.

Пока мессенджер на территории Испании все еще работает.