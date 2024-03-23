Древний удар астероида создал на Марсе два миллиарда вторичных кратеров

Кратер Коринто глубиной около километра, по мнению ученых, является одним из самых молодых марсианских кратеров такого рода. Он образовался в результате столкновения с астероидом более двух миллионов лет назад, и выброшенный материал создал ошеломляющее количество вторичных кратеров

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На первый взгляд очевидно, что на поверхности Марса гораздо больше кратеров, чем на Земле. В основном это объясняется отсутствием интенсивного выветривания и тектоники плит – сил, которые сравнительно быстро уничтожают большинство кратеров на Земле. Но если говорить о Марсе, то не все кратеры, которые мы там наблюдаем, образовались непосредственно в результате столкновения с космическим телом.

На самом деле, многие марсианские кратеры образовались как вторичные кратеры в результате воздействия материала, выброшенного более крупным объектом. Согласно результатам недавнего исследования, представленного международной группой экспертов на 55-й ежегодной конференции по луне и планете – ежегодной конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе, – в результате одного такого удара образовалось 2 000 000 вторичных кратеров диаметром более 10 метров, расположенных почти в 2 000 километрах от места первоначального удара.

Самый молодой из крупных импактов на Марсе

Одним из «источников столкновения» является кратер Коринто, расположенный на планете Элизиум, примерно в 17 градусах к северу от экватора красной планеты. По оценкам исследователей, он образовался в результате удара астероида около 2,34 миллиона лет назад и, по словам ученых, является «очень большим для своего возраста». Кратеры такого размера появляются на красной планете примерно раз в три миллиона лет. Авторы исследования пришли к выводу, что это самый молодой марсианский кратер такого размера.

Кратер Коринто примечателен обширной «системой лучей», расходящихся от него во все стороны. Эти лучи показывают, что при ударе астероида было выброшено значительное количество материала, который затем упал обратно на поверхность красной планеты, где образовал ошеломляющее количество вторичных кратеров.

Глубина кратера Коринто составляет около километра, а ширина – около 14 километров. Детальная форма кратера и его окрестностей позволяет предположить, что астероид упал в область, покрытую большим количеством водяного льда, под относительно крутым углом около 30-45 градусов с севера. В результате большинство вторичных кратеров расположено к югу, особенно к юго-западу от кратера Коринто.