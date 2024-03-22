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Пользователи из России столкнулись со сбоем в работе Telegram

Пользователи из Москвы и Подмосковья столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных портала Downdetector.

Пользователи из России столкнулись со сбоем в работе Telegram
© globallookpress.com

Отмечается, что у пользователей с трудом загружаются медиафайлы, а сам мессенджер работает гораздо медленнее обычного. При этом сбой коснулся как мобильной версии, так и десктоп-приложения Telegram.

Большая часть жалоб на перебои в работе поступают из Москвы и Подмосковья, однако есть сообщения и из других городов России. Отметим, что сбои совпали с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» — около 20:30 по мск в зале произошла стрельба и пожар.

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