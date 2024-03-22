Исследователи из Колумбии собираются поднять со дна самый ценный клад в истории человечества — его суммарная ценность оценивается свыше 17 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уже в апреле группа специалистов намеревается поднять на поверхность огромный запас золота, серебра и драгоценных камней, которые лежат на глубине 600 метров в обломках затонувшего испанского галеона «Сан-Хосе». 64-пушечный корабль потерпел крушение в 1709 году поблизости от города Картахена — экипаж должен был привезти драгоценности испанскому королю Филиппу V, который готовился к войне за испанское наследство. Однако до конечной точки «Сан-Хосе» так и не доплыл — флотилия вступила в бой с английской эскадрой, после чего 70-пушечный линкор «Экспедишн» попал прямо в пороховой погреб испанского корабля.

При этом поиски столь ценного клада начались более 40 лет назад — компания из США Glocca Morra договорилась с властями Колумбии на поиск «Сан-Хосе». В обмен компания согласилась отдать Колумбии 50% от найденных сокровищ, хотя поисковая операция также оказалась довольно затратной — компания потратила на поиски галеона 10 миллионов долларов.

Отмечается, что место гибели галеона было обнаружено еще в 1981 году, но эта находка рассорила Glocca Morra и власти Колумбии — последние внезапно решили повысить свою долю до 95%. Попытки компании договориться привели к тому, что Колумбия запретила представителям Glocca Morra приближаться к месту крушения «Сан-Хосе», но сами колумбийцы поднять сокровище не смогли. Только в 2015 году власти страны объявили, что галеон все это время находился в другом месте, раскрывать которое в Боготе отказались. Это, впрочем, не помешало разгореться еще одному скандалу — свои права на сокровище предъявила Испания и Организация коренных народов Боливии.

На сегодняшний день конфликты были улажены — суд США признал «Сан-Хосе» собственностью Колумбии, а с Испанией и представителями Боливии было достигнуто соглашение. Теперь же Министерство культуры Колумбии объявило о выделении 7,3 миллионов долларов на начало исследовательских работ, которые начнутся в апреле-мае. Сначала к месту затопления судна отправят специального робота, который сделает подробные снимки местности и даже попытается поднять часть сокровищ самостоятельно. Однако справиться в одиночку робот не сможет — по оценкам колумбийских исследователей, в затонувшем испанском галеоне лежат 200 тонн серебра, 11 миллионов золотых монет, несколько сундуков с изумрудам, китайская фарфоровая керамика, а также другие драгоценности и даже пушки, которые тоже представляют из себя большую ценность.

Ранее археологи обнаружили клад времен Золотой Орды в Ингушетии.