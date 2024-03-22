Раскрыто геологическое происхождение Скандинавии

Ученые из Копенгагенского университета в Дании раскрыли подробности геологической истории скандинавских стран. Исследование показало, что «фундамент», на котором они покоятся, сформировался в Гренландии. Это произошло примерно 3,75 миллиарда лет назад.

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«Наши данные свидетельствуют о том, что древнейшая часть земной коры под Скандинавией берет свое начало в Гренландии и примерно на 250 миллионов лет старше, чем мы думали ранее», – отметил геолог Тод Уэйт.

Ученые обследовали пробы речного песка и горных пород Финляндии и выявили там кристаллы циркона. Химический состав этого минерала совпадал с составом древнейших горных пород на планете, найденных в Североатлантическом кратоне Западной Гренландии.

Известно, что Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия расположены на вершине Фенноскандинавского (или Балтийского) щита. Ученые полагают, что в древности он откололся от Гренландии и смещался в течение сотен миллионов лет, пока не «пустил корни» там, где сейчас находится Финляндия.

Остановившись, плита стала расти и накапливать вокруг себя геологический материал. Со временем она превратилась в Скандинавию.

В момент отрыва плиты от Гренландии Земля выглядела совсем иначе, чем сейчас. По мнению исследователей, это был водный мир без кислорода в атмосфере.

«Понимание того, как образовались континенты, помогает нам понять, почему наша планета – единственная в Солнечной системе, на которой есть жизнь. Потому что без постоянных континентов и воды между ними нас бы здесь не было», – отметили ученые.

Исследование также помогло лучше понять, когда зарождались первые материки. Ученые предположили, что это могло произойти на миллиард лет позже, чем считалось, сообщает сайт Копенгагенского университета.

Ранее сообщалось, что ученые нашли затопленный тропический остров. Находку сделали у берегов Бразилии.