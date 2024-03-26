TECNO SPARK 20 Pro+: новый уровень в развитии линейки

Линейка SPARK от TECNO традиционно считалась младшей – эти смартфоны были рассчитаны на начинающих пользователей и отличались прежде всего доступной ценой и широким IPS-экраном.

© TECNO

Однако SPARK 20 Pro+ меняет имидж линейки – дизайн, более близкий к премиальным моделям TECNO, и AMOLED-дисплей ставят его на уровень выше предыдущих моделей серии.

Эффектный внешний вид

Тонкий смартфон с изогнутыми гранями сходу производит впечатление более дорогой модели, чем он есть в действительности. Блок камер был оформлен в виде «шайбы» (как у более раннего премиального TECNO PHANTOM X2 Pro), а полоса вокруг него украшена переливающимся на свету узором. Из четырех объективов блока камер один – декоративный, установленный ради симметрии. Матовая крышка корпуса скрывает отпечатки. Толщина же корпуса составляет всего 7,5 миллиметра, из-за чего SPARK 20 Pro+ особенно приятно ощущается в ладони.

В отличие от предыдущих бюджетных моделей, где сканер был спрятан под кнопкой, тут он расположен прямо за экраном, и хорошо реагирует на касание. К сожалению, помимо этого облегченный и более лаконичный дизайн потребовал также некоторых других жертв – аудиоразъема у SPARK 20 Pro+ нет, как и разъема для карты памяти.

Производительность и дисплей

6,78-дюймовый AMOLED-экран смартфона с разрешением 2436х1080 оснащен олеофобным (жирооталкивающим) покрытием, обладает максимальной яркостью в 1000 нит (картинка остается ясной даже под интенсивным солнечным освещением), а матрица экрана дает идеальный, насыщенный черный. Максимальная частота обновления экрана – 120 Гц, доступна также автоматическая регулировка и настройка на стандартные 60 Гц.

Процессор смартфона – 6-нанометровый MediaTek Helio G99, один из самых популярных чипсетов для доступных моделей. Он экономит энергию и мало греется, хотя обратной стороной этого становится то, что он не рассчитан на тяжелые игры с высокими графическими настройками. У SPARK 20 Pro+ стоит Ultimate версия процессора с разогнанными частотами.

© TECNO

Батареи смартфона емкостью 5000 мАч хватает на 16 с лишним часов при непрерывном просмотре видео в YouTube, а при средней нагрузке она держится порядка полутора дней. Заряжается же смартфон полностью примерно за полтора часа – а 40-50 минут уже хватит, чтобы не беспокоиться о заряде до конца дня.

Отличие от простого SPARK 20 – в более отзывчивом дисплее, что ощущается, если одновременно открывать на двух девайсах браузер и запускать одинаковые приложения.

Также у SPARK 20 Pro+ установлены стереодинамики, которые хорошо звучат при потреблении медиа-контента.

Камера

Разрешение главного модуля SPARK 20 Pro+ составляет 108 Мп. Смартфон может снимать фотографии с трехкратным цифровым зумом, также доступна возможность макросъемки.

© TECNO

При хорошем дневном освещении в центре изображения получается хорошая и детализированная – до веточки – картинка. Ночью помогает ночной пресет, когда несколько фотографий с разной экспозицией объединяются в одну, и получается четкий кадр с повышенной яркостью. Для повседневных сюжетов съемочные возможности SPARK 20 Pro+ отлично подходят.

Видеосъемка возможна в разрешении до 2560х1440 пикселей с частотой 30 fps, либо 1080р с частотой до 60 fps.

Итог

SPARK 20 Pro+ – новый шаг в развитии линейки SPARK, который повышает её стандарты и переводит её на класс выше. Хотя смартфон все еще остается доступным, это проявляется только при запуске особенно тяжелых приложений или ресурсоемких игр. В остальном же обновления в дизайне и производительности делают новый SPARK действительно привлекательной опцией. Рекомендованная розничная цена модели составляет 23 990 рублей.

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Рекламодатель: TECNO mobile Limited

Идентификатор ОРД: 2RanykUdN2c