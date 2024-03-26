Почему космонавты страдают «космической мигренью»?

Многие космонавты, побывавшие на орбите, нередко жалуются на головную боль во время пребывания в микрогравитации. Среди них есть и те, кто никогда в жизни не страдал мигренями на Земле: опыт показывает, что от этой напасти никто не застрахован. Портал livescience.com рассказал о том, что такое космическая мигрень и чем она вызвана.

© Unsplash

До недавних пор сообщения о симптомах были разрозненными и анекдотическими, но недавняя научная работа, опубликованная в журнале Neurology, подтвердила их. Таинственная «космическая мигрень» реальна и встречается достаточно часто. Специалисты изучили показания астронавтов, побывавших в многонедельных космических экспедициях, и нашли закономерность. Практически каждый человек страдал от головной боли в первую неделю на орбите — симптомы фактически были нормой.

Подобную статистику нельзя назвать большим сюрпризом. Человеческое тело может по-разному реагировать на первое попадание в микрогравитацию. Из-за накопления крови в торсе и голове лица астронавтов опухают, что иногда приводит к нарушениям зрения. Отсутствие гравитации также негативно влияет на жидкость во внутреннем ухе, которая помогает нам держать равновесие — человек испытывает нарушение ориентации, его укачивает.

Обычно астронавты приспосабливаются к этим проблемам, и дискомфорт постепенно сходит на нет после первой пары дней на орбите. Но то же самое нельзя сказать про головную боль. 87% опрошенных утверждали, что мигрень не отступала на протяжении всей экспедиции. Зачастую боль сопровождалась давлением в носовых пазухах и заложенностью носа. Более половины опрошенных ответили, что страдали от головной боли как минимум один раз в течение миссии. Многие пытались излечить симптомы аспирином или другими анальгетиками; другие говорили, что им помогал сон и физические упражнения.

Сложно сказать, что именно вызывает мигрень. Авторы научной работы подозревают, что боль вызвана повышенным внутричерепным давлением, которое возникает из-за перераспределения жидкостей в теле космонавта. По мере ослабления гравитации кровь, лимфа и спинномозговая жидкость перемещаются в другие места и начинают оказывать на них давление.

На самом деле, космическая мигрень может быть даже более частым явлением, чем предполагает научная работа. Оценивать подобные симптомы трудно, т.к. статистика полагается на субъективные ощущения космонавтов. Они могут занижать частоту или тяжесть своих симптомов из-за боязни отказа от полетов или ущерба профессиональной репутации. Да и ограниченная выборка представляет определенные сложности.