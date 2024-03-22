Эксперт назвал риски включения режима отслеживания на смартфонах

Если на смартфоне включить режим отслеживания, то при потере его можно будет без труда найти. Однако такой метод угрожает конфиденциальной информации владельца, предупреждает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Подобные инструменты всегда можно применить против пользователей, заявил он в беседе с телеканалом «360».

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При включении функции отслеживания можно будет если не найти потерянный гаджет, то как минимум заблокировать его, отметил эксперт. При этом он сравнил этот режим с проблемой выбора хранения фотографий – часто появляется вопрос, отдать предпочтение облаку или жесткому диску. В этом случае тоже есть риск, и каждый делает свой выбор, отметил Ульянов.

«Вопросы информационной безопасности — это всегда поиск баланса между удобством, комфортом и безопасностью», — подчеркнул он.

Также эксперт посоветовал россиянам быть внимательнее с телефоном во время поездок в общественном транспорте, нахождения в аэропорту. В целом, по его мнению, люди редко теряют смартфоны, поэтому угроза негативных последствий маловероятна.

Напомним, до этого корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) оштрафовали на €5,5 млн за нарушение мессенджером WhatsApp правил конфиденциальности ЕС. Они были нарушены во время обработки персональной информации пользователей.