Под Филиппинской морской плитой нашли древнее мантийное поле

Группа ученых из Китая и Японии обнаружила под Филиппинской морской плитой древнее нижнемантийное поле. Нижняя мантия является важной частью нашей планеты и играет ключевую роль в эволюции и круговороте пород в недрах Земли, сообщают argumenti.ru.

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В ходе нового исследования ученые получили трехмерное изображение структуры земной коры и мантии на глубине до 1600 км под Филиппинской плитой. Им удалось выявить две аномалии на глубинах от 700 до 1600 км.

Аномалии оказались не связаны с зонами субдукции и мантийными шлейфами. Ученые пришли к выводу, что они указывают на остаточное поле течения нижней мантии Тихого океана примерно 50 млн лет назад.

«Изолированные аномалии высокой скорости являются остатками древней плиты Идзанаги», – говорится в тексте научной работы.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанской плите обнаружили гигантские разломы. Их длина достигает нескольких сотен километров.