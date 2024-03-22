Аpple выпустила обновление iOS 17.4.1

Спустя две недели после того, как Apple представила крупное обновление iOS 17.4, компания выпустила апдейт iOS 17.4.1 – он не содержит каких-либо новых функций, но исправляет некоторые ошибки.

© MobiDevices

iOS 17.4.1 с номером сборки 21E236 доступен для любого iPhone с iOS 17, включая iPhone XR/XS и новее. В примечаниях к выпуску iOS 17.4.1 Apple просто говорится:

«Это обновление содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей».

Чтобы установить iOS 17.4.1, необходимо открыть «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление программного обеспечения» -> «Обновить». Затем следовать инструкции на экране устройства до окончания установки. Для iPhone 14 Pro вес обновления составляет 412 МБ.