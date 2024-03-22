Создан биоразлагаемый пластик из водорослей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили «разлагающийся» пластик. Полимер на растительной основе может стать экологичной альтернативой настоящему пластику.

© Мир 24

Каждый год в мире производят множество пластиковых изделий. Попадая на свалку, они начинают распадаться на крошечные частицы – микропластик. Эти частицы распространяются в окружающей среде и загрязняют планету. Согласно ряду исследований, микропластик присутствует в почвах, воде и воздухе, его находили на вершинах гор и океанских впадинах, даже в облаках. Микропластик попадает в организм людей и способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Ученые предложили заменить пластик материалом, который будет биологически разлагаться в конце срока службы и не загрязнять среду. Они представили полимер, созданный на основе водорослей.

В ходе экспериментов частицы полимера поместили в компост. Через 90 дней их количество сократилось на 68%, тогда как содержание обычного пластика за это время не изменилось.

Через 200 дней количество частиц полимера снилось на 97%. Пластик также остался неизменным.

Ученые заключили, что новый полимер разлагается примерно за 200 дней, тогда как обычный пластик продемонстрировал устойчивость к биоразложению. Дальнейший анализ показал, что бактерии способны использовать полимер в качестве источника углерода и расщеплять его.

«Этот материал – первый пластик, продемонстрировавший, что при его использовании не образуются микропластики», – отметили авторы научной работы.

Ранее сообщалось, что ученые проанализировали соединения, содержащиеся в пластике. Более 4000 из них оказались опасны для здоровья.