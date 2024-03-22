Microsoft представила планшет Surface Pro 10 и ноутбук Surface Laptop 6

На мероприятии Microsoft Surface компания представила два устройства Surface для бизнеса – Surface Pro 10 и Surface Laptop 6. Обе новинки работают на базе процессора Intel Core Ultra с поддержкой AI.

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Помимо процессора Microsoft не внесла никаких других изменений ни в один из продуктов. Каждый из них имеет тот же дизайн, что и раньше, с единственным изменением, заключающимся в добавлении специальной клавиши CoPilot на клавиатуре для помощника искусственного интеллекта Microsoft.

Microsoft Surface Pro 10

Microsoft Surface Pro 10 оснащён процессором Core Ultra 5 135U, либо Core Ultra 7 165U. Объём оперативной памяти составляет до 64 ГБ, объём памяти на SSD-накопителе – 1 ТБ. Ноутбук также получил улучшенный 13-дюймовый дисплей с новым антибликовым покрытием и увеличенной на 33% яркостью. К сожалению, это по-прежнему ЖК-панель.

Surface Pro 10 оснащен двумя портами USB Type-C Thunderbolt 4 и портом Microsoft Surface Connect для зарядки. Также имеется новая веб-камера с разрешением 1440p, которая захватывает угол обзора 114 градусов, а процессор Core Ultra NPU обеспечивает такие функции, как лучшее размытие фона и автоматическое кадрирование во время видеозвонков. Как утверждает производитель, новый Surface 10 Pro может работать до 19 часов без подзарядки.

Microsoft Surface Laptop 6

Microsoft Surface Laptop 6 работает на базе процессоров Intel Core Ultra 5 135H или Intel Core Ultra 7 165H. Ноутбук по-прежнему получил 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 64 ГБ. Между тем, хранилище начинается с варианта SSD ёмкостью 256 ГБ, который можно расширить до 1 ТБ.

© MobiDevices

Surface Laptop 6 доступен с 13,5-дюймовым дисплеем с одним портом USB-C Thunderbolt 4. Также есть более крупная 15-дюймовая модель с двумя портами USB-C Thunderbolt 4. Обе версии обладают 3,5-мм разъёмом для наушников, портом USB-A и портом Surface Connect.

Дисплей Surface Laptop 6 также имеет антибликовое покрытие и улучшенную фронтальную камеру с разрешением 1080p, но у него отсутствует более широкий угол обзора, который есть у Surface Pro 10.

Сроки выхода и цена

Microsoft Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 уже доступны для предварительного заказа Продажи новинок стартуют с 9 апреля. Стоимость устройств составляет от $1200.